Clayton Kershaw accorde un premier grand chelem dans la défaite

Aaron Altherr a frappé un grand chelem en sixième manche pour permettre aux Phillies d’infliger un revers de 4-3 aux Dodgers de Los Angeles, lundi à Philadelphie.

Il s’agit d’ailleurs du premier grand chelem accordé par Clayton Kershaw (17-4) dans les ligues majeures. Le gaucher a passé six manches sur la butte, concédant quatre points sur quatre coups sûrs et deux buts sur balles. L’as des Dodgers, qui a retiré six rivaux sur des prises, affiche une moyenne de points mérités de 2,26 cette saison.

Chris Taylor, le joueur de troisième but Justin Turner et l’ancien des Mets de New York Curtis Granderson ont chacun frappé un circuit en solo dans la défaite.

Le partant des Phillies Nick Pivetta (6-10) a donné deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Hector Neris a signé son 22e sauvetage de l’année.