C'est le club de Joey Saputo

La défaite de 3-2 encaissée par l’Impact contre le Minnesota United FC à Montréal a fait très mal.

Ce quatrième revers consécutif alors que le XI montréalais se bat pour une place en séries dans l’Association de l’Est n’a pas plu au propriétaire.

Joey Saputo a même publié un communiqué pour faire connaître son mécontentement.

«C’est son club et c’est tout à fait normal qu’il s’exprime de cette sorte, c’est son droit, a convenu le défenseur français Hassoun Camara, lundi à l’entraînement. Nous, on doit réagir sur le terrain. On connaît l’urgence de la situation et, contrairement à ce que tout le monde pense, la saison n’est pas terminée.»



Patrice Bernier comprend lui aussi la réaction de son grand patron. Et si quelqu’un est bien placé pour comprendre, c’est bien le capitaine, dont la carrière de joueur se terminera à la fin de la saison 2017.



«Clairement, on n’est pas content d’où on est, a constaté le milieu québécois de 37 ans. On avait besoin de gagner le match.»



Après la défaite de samedi, certains partisans ont demandé le départ de l’entraîneur-chef, Mauro Biello.

«Quand l’équipe joue bien, c’est les joueurs; quand l’équipe joue mal, c’est l’entraîneur, a soupesé le pilote. C’est mon métier. Je dois contrôler ce que je peux.»

L’Impact occupe le septième rang, à six points des Red Bulls de New York et du sixième échelon, le dernier donnant accès aux éliminatoires.



Rien pour aider, le Bleu-blanc-noir affronte mercredi le Toronto FC, du classement général en Major League Soccer (MLS) à 62 points. Les Ontariens n’ont échappé que trois décisions cette saison et ont gagné leurs six derniers matchs.

«On n’a rien à perdre, a laissé tomber Biello. On doit arriver avec confiance et tout donner.»



Statistiquement, rien n’est perdu à six rencontres de la fin du calendrier régulier. Le hic, c’est que quatre d’entre elles auront lieu à l’étranger et deux affrontements se tiendront face au Toronto FC.