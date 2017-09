Camille Estephan espère un duel entre David Lemieux et Miguel Cotto

La poussière est à peine retombée depuis l’annonce d’un verdict nul entre le Kazakh Gennady Golovkin et le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez que le portrait semble se dessiner en vue du prochain combat du Québécois David Lemieux.

Lemieux était pressenti pour peut-être affronter l'un des deux pugilistes, qui devraient s'affronter une deuxième fois dans un combat-revanche, ou bien le Portoricain Miguel Cotto.

En effet, l’option privilégiée par Camille Estephan, promoteur de Lemieux (38-3-0, 33 K.-O.) et président de Eye of The Tiger Management, serait un combat contre le Cotto (41-5-0, 33 K.-O.) le 2 décembre au Madison Square Garden.

«L’option que l’on préfère maintenant est Miguel Cotto, a assuré Estephan sur les ondes de TVA Sports, lundi. On aimerait ça l’affronter en décembre. On a parlé du 2 décembre au Madison Square Garden.

«C’est loin d’être fait, mais on y travaille en ce moment. David veut affronter les Miguel Cotto, Canelo Alvarez, (Gennady) Golovkin. On espère que ça va arriver.»

Toutefois, toute bonne négociation rencontre à un certain moment des embûches.

«Avec Miguel Cotto, ça fait plusieurs semaines qu’on parle, a continué Estephan. Il y a des difficultés et de la business derrière tout ça. On va essayer de les surmonter.

Si le combat contre Miguel Cotto ne peut se matérialiser, Lemieux pourrait affronter l’Anglais Billy Joe Saunders (25-0-0, 12 K.-O.), qui a conservé sa ceinture des poids moyens de la WBO samedi dernier en défaisant Willie Monroe fils.

«La bonne nouvelle est que David est classé numéro 1 avec la WBO et il (Saunders) doit affronter son (aspirant) obligatoire une deuxième fois, a confié Estephan. On a de très belles cartes dans les mains. David est un boxeur qui est tellement aimé par HBO, tellement spectaculaire qu’on s’est mis dans une très belle position pour avoir des bonnes décisions à prendre.»

Estephan affirme que Lemieux et ses partisans devraient avoir l’heure juste d’ici deux semaines.

Voyez l’entrevue intégrale d’Estephan dans la vidéo ci-dessus.