Aaron Judge donne le ton pour les Yankees

Aaron Judge a claqué son 44e circuit de la saison dès la manche initiale et les Yankees ont défait les Twins du Minnesota au compte de 2-1, lundi soir à New York.

Le numéro 99 domine la Ligue américaine à ce chapitre.

Le vétéran Todd Frazier a produit le point décisif à la sixième reprise sur un ballon-sacrifice au champ centre. Chase Headley a croisé le marbre sur la séquence.

Eddie Rosario a inscrit le seul point des visiteurs sur un roulant au troisième but.

Jamie Garcia, qui a été échangé des Twins aux Yankees peu avant la date limite des transactions, a alloué seulement un point non mérité et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. La victoire est allée au dossier de David Robertson (9-2), alors qu’Aroldis Chapman a mérité un 19e sauvetage en 2017.

Ervin Santana (15-8) a encaissé le revers, ayant concédé deux points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Si le calendrier régulier prenait fin aujourd’hui, les deux équipes s’affronteraient dans le Bronx pour le match éliminatoire du meilleur deuxième dans l’Américaine.