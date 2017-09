Une autre victoire pour les Cubs

En frappant un simple productif en septième manche, Jason Heyward a permis aux Cubs de signer un sixième gain consécutif en s’imposant 4-3 face aux Cardinals de St. Louis, dimanche, à Chicago.

Ben Zobrist a produit deux points dans la victoire des siens grâce à un ballon-sacrifice et à un simple. Kyle Schwarber a également contribué à la production offensive des Cubs en claquant son 27e circuit de la saison.

Du côté des Cardinals, Dexter Fowler a claqué un circuit de trois points, en sixième manche. Il s’agissait de son 16e de la saison.

Pedro Strop (5-4) a obtenu la victoire. En une manche au monticule, il n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles aux frappeurs adverses en plus de réaliser un retrait au bâton.

Wade Davis a quant à lui signé son 31e sauvetage.

Tyler Lyons (1-4) a encaissé le revers après avoir accordé un point en un tiers de manche.