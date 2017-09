Les Orioles évitent le balayage face aux Yankees

Tim Beckham a claqué un circuit de trois points dans la victoire de 6-4 des Orioles de Baltimore face aux Yankees, dimanche après-midi, à New York.

Les visiteurs ont ainsi évité le balayage face à la formation new-yorkaise, qui avait remporté les trois premiers affrontements de la série de quatre.

Beckham a réussi son 22e circuit de la saison en quatrième manche, alors que Seth Smith et Caleb Joseph étaient sur les sentiers.

Le joueur d’arrêt-court portait ainsi l’avance des Orioles à 5-1. Précédemment, Austin Hays, avec un simple, et Trey Mancini, avec un double, avaient produit deux points pour les visiteurs.

En cinquième manche, Seth Smith avait encore augmenté l’avance des siens en poussant Jonathan Schoop au marbre avec l’optionnel.

La réplique des Yankees

Alors que Didi Gregorius a cogné sa 24e longue balle de la saison en deuxième manche, c’est plutôt en fin de match que les Yankees ont ouvert la machine.

À l’aide d’un double, Matt Holliday a permis à Gary Sanchez et à Starlin Castro de marquer en sixième.

En huitième manche, Aaron Judge a profité d’un ballon-sacrifice de Castro pour croiser le marbre à son tour.

Appelé en relève, Zach Britton a réussi à fermer la porte aux Yankees pour signer son 15e sauvetage de la saison. En une manche et un tiers au monticule, il a alloué un coup sûr et un but sur balles en plus de retirer deux frappeurs au bâton.

La victoire est allée au partant Ubaldo Jiménez (6-10), qui a concédé un point, trois coups sûrs et un but sur balles en cinq manches. Il a également réalisé 10 retraits sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Sonny Gray (9-11) qui a donné cinq points, six coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches.