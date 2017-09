Les Chiefs demeurent invaincus

Le porteur de ballon Kareem Hunt a réussi un touché de 53 verges pour aider les Chiefs à vaincre les Eagles de Philadelphie au compte de 27-20, dimanche à Kansas City.

Hunt a conclu la rencontre avec 81 verges en 13 courses.

Le quart des Chiefs (2-0) Alex Smith a complété 21 de ses 28 passes pour des gains de 252 verges et un touché.

Travis Kelce s’est illustré en attaque, amassant 103 verges en huit réceptions.

Chris Conley a ajouté 55 verges en quatre attrapés.

Dans une cause perdante, le pivot des Eagles (1-1) Carson Wentz a cumulé 333 verges, deux majeurs et une interception, ayant réussi 25 de ses 46 relais.

Zach Ertz et Alshon Jeffery ont respectivement amassé 97 et 92 verges. Le second a réussi un touché de 16 verges au troisième quart.