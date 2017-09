Les Alouettes embauchent deux nouveaux entraîneurs

Les Alouettes de Montréal ont annoncé l’embauche de Kit Lathrop, entraîneur de la ligne défensive, et de Ken Miller, conseiller en attaque.

L'annonce a été faite quelques minutes avant le début de la rencontre face au Rouge et Noir d'Ottawa, dimanche.

Ces arrivées viennent quelques jours après les congédiements de l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine et du coordonnateur défensif Noel Thorpe. Le directeur général Kavis Reed a pris la relève à la barre de l’équipe sur une base intérimaire.

Greg Quick, qui entraînait auparavant la ligne défensive, était responsable de choisir la couverture au niveau défensif, mais se concentrera dorénavant sur les secondeurs.

À la suite à une carrière de neuf saisons dans la NFL et la USFL, remportant le Super Bowl avec les Redskins de Washington en 1987, Lathrop a été entraîneur dans la NCAA et la LCF pendant 16 saisons, effectuant des arrêts en Colombie-Britannique, à Ottawa, à Edmonton et à Toronto. Il était entraîneur de la ligne défensive des Lions quand ceux-ci ont mis la main sur le Coupe Grey en 2000. Il a agi comme coordonnateur défensif des Renegades d'Ottawa en 2003.



Miller a été entraîneur-chef et vice-président des opérations football pour les Roughriders entre 2008 et 2010 où il a mené son équipe à deux matchs de la Coupe Grey en 2009 et en 2010, travaillant de près avec le quart Darian Durant. En août 2011, il est revenu comme entraîneur-chef des Roughriders. En 2007, Miller était le coordonnateur offensif du club sous l'entraîneur-chef Kent Austin quand ils ont mis la main sur la 95e Coupe Grey.