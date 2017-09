L’équipe de Karol-Ann Canuel vice-championne du monde au contre-la-montre

Karol-Ann Canuel est montée sur la deuxième marche du podium, dimanche, à sa première course des Championnats du monde de cyclisme sur route qui ont lieu à Bergen, en Norvège. Elle a récolté l’argent au contre-la-montre par équipe avec la formation néerlandaise Boels Dolmans.

L’équipe néerlandaise Sunweb, dont fait partie la Canadienne Leah Kirchmann, a été la plus rapide de cette course de 42,5 kilomètres avec un chrono de 55 min 41,63 s. Boels Dolmans (55 min 54,06 s) a quant à elle accusé un retard de 12,43 secondes avec Canuel, Anna Van Der Breggen, Chantal Blaak, Megan Guarnier, Christine Majerus et Amy Pieters. Le bronze est revenu à la formation allemande Cervelo-Bigla (56 min 9,66 s) avec un retard de 28,03 secondes sur les gagnantes.

En 2014, Canuel et ses coéquipières de Specialized-Lululemon avaient été couronnées au contre-la-montre par équipe et l’athlète originaire d’Amos était devenue la première représentante de la province à remporter un titre mondial en cyclisme sur route. En 2015, la Québécoise avait répété l’exploit avec Velocio-SRAM. L’année suivante, Boels Dolmans, dont faisait partie Canuel, avait mis la main sur son premier titre mondial dans cette épreuve.

«C’est certain que nous sommes déçues de ne pas avoir pu défendre notre titre. Nous avons fait une belle course. Je crois que nous avons perdu des secondes dans la descente, à environ 10 kilomètres de l’arrivée. Il y avait constamment des montées et descentes, c’était très exigeant comme parcours», a fait savoir Canuel, 29 ans.

L’autre Canadienne en action, Alison Jackson, a pris le huitième rang avec Bepink Cogeas.

Chez les hommes, Svein Tuft, représentant aussi le pays, pointe en cinquième place avec Orica-Scott.

Canuel sera de retour sur son vélo mardi pour le contre-la-montre individuel et samedi pour la course en ligne. «Pour ce qui est de mes objectifs, je verrai comment je récupère d'aujourd'hui. Aussi, je ne sais pas encore le plan de Cyclisme Canada pour la course en ligne», a-t-elle conclu.