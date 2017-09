Le match intra-équipe des Canadiens

Les partisans assistent cet après-midi à un premier «match» au Centre Bell après plusieurs mois d’inactivité.

Les Canadiens de Montréal organisent leur traditionnel match intra-équipe, une rencontre disputée à 13h.



C’est l’occasion pour les fans de voir à l’œuvre les vedettes du CH, mais aussi les espoirs de l’organisation. Qui surprendra et percera l’effectif montréalais en cette saison 2017-2018?



Samedi, le défenseur David Schlemko a raté l’entraînement à cause d’une blessure à une main et n'allait pas participer à la rencontre. Son cas est évalué quotidiennement.



Équipe des rouges



Attaquants

Alex Galchenyuk – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jacob De La Rose – Michael McCarron – Martin Reway

Jérémy Grégoire – Daniel Audette – Byron Froese

Paul Byron – Torrey Mitchell – Andrew Shaw

Défenseurs

Karl Alzner – Jeff Petry

Jakub Jerabek – Brett Lernout

Éric Gélinas – Noah Juulsen

Zach Redmond

Gardiens

Carey Price

Charlie Lindgren

Équipe des blancs



Attaquants

Max Pacioretty - Jonathan Drouin – Ales Hemsky

Charles Hudon – Tomas Plekanec – Artturi Lehkonen

Andreas Martinsen – Peter Holland – Nikita Scherbak

Daniel Carr – Markus Eisenschmid – Antoine Waked

Défenseurs

Victor Mete – Shea Weber

Jordie Benn - Mark Streit

Joe Morrow – Brandon Davidson

Matt Taormina

Gardiens

Al Montoya

Zachary Fucale