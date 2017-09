Le ciel tombe sur la tête des Vikings

Sam Bradford allait rater le deuxième match de la saison des Vikings du Minnesota, dimanche, à cause d’une blessure à un genou.

C’est dire que Case Keenum, troisième quart-arrière de l’équipe, allait diriger l’attaque des Vikings contre les Steelers de Pittsburgh.

Bradford et Bridgewater sont désormais sur la touche chez les Vikings. Bridgewater, quart-arrière numéro 1, n’a plus joué depuis la saison 2015 à cause d’une grave blessure à un genou.

Appelé à prendre les rênes des Vikings en 2016 à cause de la blessure de Bridgewater, Bradford a été solide la saison dernière même si les Vikings ont raté les éliminatoires. Le vétéran de 29 ans a écrit l’une des belles histoires de la première semaine d’activité dans la NFL quand il a complété 27 de ses 32 tentatives de passes pour 346 verges et trois touchés dans une victoire contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.