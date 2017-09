Golovkin et Canelo veulent une revanche

Que ce soit Golovkin ou Alvarez, les deux boxeurs ont été clairs à l’issue de leur affrontement : ils veulent une revanche. Toutefois, est-ce que ce sera à leur prochain combat ?

Eric Gomez et Oscar De La Hoya ont indiqué qu’ils ne savaient pas s’ils allaient appliquer immédiatement la clause de revanche prévue au contrat de leur boxeur.

«Les gens veulent un autre combat entre les deux et on va s’arranger pour le mettre sur pied, a souligné le promoteur de Golovkin, Tom Loeffler. Tout ce qu’on a besoin, c’est un ring et la présence de Canelo. On prendra le combat, et ce, peu importe l’endroit.»

On a eu droit au même son de cloche du côté de Canelo Alvarez qui a effleuré le sujet sur le bout des lèvres.

«Ça va dépendre des différents intervenants si on remonte ensemble sur le ring», a-t-il indiqué.

Lemieux dans le paysage

À la lueur de ces propos, on peut se demander si le clan du Mexicain ne voudra pas un autre combat avant de replonger dans un autre duel avec Golovkin. Ce qui voudrait dire qu’Alvarez affronterait un autre adversaire en mai 2018. Mais qui ?

Si le choc entre David Lemieux et Miguel Cotto se concrétise, le gagnant pourrait très bien se retrouver devant Canelo par la suite. Que ce soit un ou l’autre, leurs noms ont été mentionnés dans des discussions concernant le boxeur le plus populaire sur la planète.

Après ce duel, on pourrait avoir droit à cette revanche en septembre 2018. Ce délai pourrait jouer en faveur du Mexicain qui est dans la fleur de l’âge alors GGG est âgé de 35 ans.

Samedi, Golovkin et Alvarez ont rempli le T-Mobile arena avec une foule de 22 358 spectateurs. De plus, Golden Boy a annoncé que 17 000 personnes avaient vu le combat en circuit fermé. On peut donc penser qu’avec une bonne promotion, la revanche pourrait en attirer au moins 50 000.

Alvarez pas impressionné

Pour revenir au combat de samedi, Alvarez y a été d’une déclaration surprenante au sujet de Golovkin.

«C’est vrai qu’il a de la puissance, a-t-il mentionné. Toutefois, ce n’est pas le monstre que tout le monde a décrit au cours des dernières années.»

La preuve que le Mexicain n’a pas été trop dérangé par les coups de massue du Kazakh, c’est qu’il a terminé le duel en force. Il a notamment connu ses meilleurs moments au 10e assaut où il a ébranlé GGG.

«J’aurais voulu finir le boulot, mais c’est un adversaire compliqué et très fort physiquement», a précisé Alvarez qui a connu quelques passages à vide en passant plusieurs minutes dans les câbles.