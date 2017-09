Combat GGG-Alvarez: une juge au banc des accusés

Au terme de l’excellent combat entre Gennady Golovkin et Saùl «Canelo» Alvarez, ce n’est pas la qualité du spectacle offert qui était au coeur des discussions. Comme c’est arrivé trop souvent au cours des dernières années, c’est le pointage d’une juge qui a accaparé toute l’attention des journalistes, des promoteurs et des amateurs.

Adalaide Byrd a soulevé plusieurs interrogations quand elle a décidé d’attribuer la victoire à Alvarez en remettant une carte de 118-110. Pourtant, il est clair qu’on a assisté à un duel beaucoup plus serré. Il est surtout incompréhensible de donner seulement deux rounds à Golovkin qui a été l’agresseur pendant la majorité du choc.

«Parfois, tu n’as pas une bonne soirée au travail comme ça arrive à tout le monde. Ce fut le cas d’Adalaide, a expliqué le responsable de la Commission athlétique du Nevada, Bob Bennett, lors de la conférence de presse d’après-combat. Ce n’est pas une question d’expérience, car elle a été assignée dans plus de 100 combats de championnat au cours de sa carrière.»

«Elle devra m’expliquer ce qu’elle a vu de sa position.»

Le président de Golden Boy Promotions, Eric Gomez, a parlé du processus qui avait mené à la sélection des juges et de l’arbitre pour ce méga combat.

«On s’est assis avec Bob et le promoteur de GGG, Tom Loeffler, pour en discuter il y a quelques semaines, a-t-il mentionné. Par contre, en aucun temps, Tom ne s’est opposé aux noms proposés, mais il aurait pu le faire.»

«Pour ce soir (samedi), je ne suis pas d’accord avec la décision des juges et je suis prêt à m’asseoir avec tout le monde pour tenter de faire la lumière sur ce qui est arrivé.»

Son associé Oscar De La Hoya abondait dans le même sens.

«Je ne sais pas quoi dire, a affirmé l’ancien boxeur. Le pointage de 118-110 est un écart beaucoup trop important par rapport à ce qui est arrivé dans le ring. J’avais Canelo gagnant, mais c’était un combat plus serré sur ma carte (115-113).»

«Ce qui m’attriste, c’est que les médias parleront davantage de cette décision que de la qualité du spectacle offert par les deux boxeurs.» - Oscar de la Hoya

«Incroyable»

Du côté des deux boxeurs, ils étaient déçus du verdict, car ils estimaient avoir mis la main sur la victoire. Golovkin a été le plus virulent quand il est venu le temps de commenter le pointage des juges.

«C’est incroyable. C’est terrible pour le sport, a affirmé Golovkin, qui n’avait pas perdu son sourire légendaire malgré la tournure des événements. J’ai vu les statistiques et les réactions des amateurs dans l’aréna. J’ai peine à croire ce qui est arrivé.

«Pour ce qui est du choix des juges et de l’arbitre, je ne m’en occupe pas. Je suis un boxeur et mon boulot est de me battre. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que j’ai encore mes ceintures.»

Quant à Canelo, il n’a pas été très volubile sur la question.

«C’est difficile de comprendre ce pointage. Cependant, dans ma tête, il y a une chose qui est claire: j’ai remporté ce combat.»

«Si on ne tient pas compte des cartes des juges, on a livré un duel dont notre sport avait besoin. La boxe est gagnante.»