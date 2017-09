Andreescu et Branstine s’inclinent en finale

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Carson Branstine ont été vaincues par la Hongroise Timea Babos et la Tchèque Andrea Hlavackova en finale du double de la Coupe Banque Nationale, dimanche après-midi, à Québec.

Babos et Hlavackova se sont imposées en deux manches de 6-3 et 6-1. Elles n’ont eu besoin que de 50 minutes pour venir à bout de leurs jeunes adversaires.

La Hongroise et la Tchèque ont réussi deux as et enregistré un taux de réussite de 68 % en premières balles. Elles ont remporté 85 % des points lorsque leur premier service était en jeu.

De leur côté, Andreescu et Branstine ont réussi un as et commis trois doubles fautes. Elles ont été brisées cinq fois en sept occasions. En contrepartie, les deux Canadiennes de 17 ans n’ont remporté qu’un jeu sur le service de leurs adversaires.

Au total, Babos et Hlavackova ont remporté 56 points contre 30 pour leurs opposantes.