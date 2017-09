Samuel Piette ne jette pas la serviette

L’Impact de Montréal vient de recevoir une sérieuse gifle au visage, étant presque éliminé de la course aux séries éliminatoires, mais Samuel Piette n’est pas encore prêt à jeter la serviette.

«C’est de plus en plus compliqué, mais si on n'y croit pas, personne d’autre ne peut le faire pour nous. Il faut pousser jusqu’à la fin,» a-t-il insisté après la défaite de 3-2 des siens face au Minnesota United FC.

Le bleu, blanc et noir se retrouve maintenant à cinq points des séries et du 6e rang détenu par les Red Bulls de New York.

«On se devait de gagner aujourd’hui. Ce soir, ce sont trois points qui s’échappent alors qu’il nous reste seulement deux matchs à la maison. C’est difficile à prendre, a admis le milieu défensif. Il nous reste des matchs très compliqués à jouer [deux contre Toronto FC et un contre New York City FC], mais on n’a pas le choix. Il faut tout donner pour le reste.»

