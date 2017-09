RSEQ: une bonne vieille rivalité Stingers-Redmen

Les Stingers de l’Université Concordia affronteront, samedi après-midi, les Redmen de l’Université McGill.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 14h.

La rivalité entre les deux universités anglophones reprendra de plus belle sur le terrain des Stingers.

Les équipes ont des fiches de 1-1 depuis le début de la saison. Les Stingers ont été défaits 37-19 par les Carabins de l’Université de Montréal puis se sont imposés de justesse 23-22 face au Vert & Or de l’Université Sherbrooke.

De leur côté, les Redmen ont été écrasés d’entrée face au Rouge et Or de l’Université Laval, 50-14, avant, eux aussi, de vaincre le Vert & Or, 18-16.