Rick Porcello fait mal aux Rays

Le partant des Red Sox de Boston Rick Porcello n’a permis qu’un seul point, non mérité, pour aider les siens à défaire les Rays de Tampa Bay au compte de 3-1, samedi à St. Petersburg.

Porcello (10-17) a alloué cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers de travail pour mériter la victoire. Craig Kimbrel a quant à lui savouré un 33e sauvetage cette saison.

Mookie Betts a permis aux visiteurs de prendre les devants lors de la deuxième manche, avec sa 22e longue balle de la saison. Il est revenu à la charge lors du sixième tour au bâton, en poussant Andrew Benintendi vers la plaque avec un simple.

Rafael Devers a été à l’origine de l’autre point des vainqueurs.

Adeiny Hechavarria a marqué le seul point des Rays, en vertu d’une erreur de Mitch Moreland, en huitième.

Alex Cobb (11-10) a concédé trois points et six coups sûrs en cinq manches et un tiers sur la butte.