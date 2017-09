P.K. Subban et Alexei Emelin jumelés au camp d’entraînement des Predators

La filière des anciens Canadiens de Montréal formera-t-elle un duo permanent de défenseurs à Nashville?

Les Predators ont jumelé P.K. Subban et Alexei Emelin à la ligne bleue, ont constaté les médias samedi dans le cadre du camp d’entraînement.



L’entraîneur-chef Peter Laviolette pourrait être tenté de concocter cette paire à saveur bleue, blanche, rouge, maintenant qu’Emelin est destiné à porter le gilet des Predators depuis son acquisition en provenance des Golden Knights de Las Vegas le 1er juillet dernier.

Emelin and Subban are paired right now. OMG, what could it mean? pic.twitter.com/BIWBikkHnF