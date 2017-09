Paulinho et le FC Barcelone renversent Getafe

Un but salvateur du Brésilien Paulinho, dont le recrutement avait été très critiqué, a permis au FC Barcelone de renverser Getafe 2-1 et de continuer son sans-faute en tête du Championnat d'Espagne, samedi pour la quatrième journée, malgré la perte sur blessure d'Ousmane Dembélé.

Coaching gagnant pour l'entraîneur Ernesto Valverde: dans un match électrique et alors que son équipe était menée 1-0 après une somptueuse volée du Japonais Gaku Shibasaki (39e), le technicien barcelonais a lancé Denis Suarez puis Paulinho et les deux entrants ont marqué, respectivement à la 62e et la 84e minute.

Ce succès à l'arraché permet au Barça de conserver la première place avec 12 points, soit provisoirement sept de mieux que le Real Madrid (5 pts), qui aborde dimanche un déplacement périlleux sur le terrain de la Real Sociedad (2e, 9 pts).