Marc Leishman toujours en tête

Au terme de la troisième ronde du Championnat BMW, disputée samedi à Lake Forest, en Illinois, l’Australien Marc Leishman était toujours au sommet du classement provisoire.

Leishman a conclu le parcours avec un pointage de 68 (-3) après avoir notamment enregistré cinq oiselets et deux bogueys.

L’Australien a maintenant une avance de six coups sur ses plus proches poursuivants, l’Américain Rickie Fowler et l’Australien Jason Day, qui présentent des cumulatifs de 199 (-14).

Fowler et Day ont tous deux joué pour 70 (-1) lors de la troisième ronde. Fowler a réussi un aigle, un oiselet et deux bogueys sur le parcours tandis que Day a fait deux oiselets et un boguey.

L’Anglais Justin Rose a fait un bond de huit places après avoir rapporté une carte de 66 (-5). Il pointe maintenant au quatrième rang et se trouve à sept coups de la tête.

L’Espagnol Jon Rahm occupe désormais le cinquième rang après avoir réussi une ronde de 65 (-6), qui lui a permis de grimper de 24 échelons.

Du côté des Canadiens, l’Ontarien Mackenzie Hughes a perdu trois places après avoir inscrit une marque de 69 (-2). Il est présentement 15e, à 10 coups du meneur.

Son compatriote Adam Hadwin est au 55e rang, à 18 coups de Leishman. Le Britanno-Colombien a conclu la ronde du jour avec un pointage de 70, soit un coup sous la normale.