Les Red Sox mettent fin au débat en 15e manche face aux Rays

Les Red Sox de Boston ont marqué sept points en 15e manche pour triompher des Rays de Tampa Bay, 13-6, vendredi.

Tout d’abord, les Sox ont marqué trois points en début de neuvième manche pour créer l’égalité 5-5. Puis, ils ont récidivé en début de 14e manche pour se donner un avantage de 6-5. Toutefois, le voltigeur de centre des Rays Kevin Kiermaier a claqué une longue balle en fin de 14e pour créer l’égalité à nouveau, 6-6.

Puis, en 15e manche, la troupe de John Farrell a explosé. Andrew Benintendi, Mitch Moreland, Deven Marrero et Xander Bogaerts ont tous frappé des coups sûrs opportuns.

La victoire est allée au releveur Brandon Workman (1-1). C’était Chris Sale qui avait amorcé le duel, oeuvrant pendant cinq manches et deux tiers, accordant quatre points mérités sur six coups sûrs et réussissant neuf retraits au bâton.

La défaite est allée au dossier d’Austin Pruitt (7-5).