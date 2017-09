Les Indians renouent déjà avec la victoire

Après avoir subi une première défaite en 23 matchs, vendredi, les Indians ont renoué avec la victoire dès samedi, à Cleveland, où ils se sont imposés 8-4 face aux Royals de Kansas City.

Francisco Lindor et Austin Jackson ont chacun produit deux points pour les favoris de la foule en sixième manche.

Edwin Encarnacion a quant à lui claqué son 35e circuit de la saison, en septième manche.

Du côté des Royals, Alex Gordon a lui aussi frappé la longue balle pour une septième fois depuis le début de la campagne.

Carlos Carrasco (16-6) a signé la victoire. En six manches et deux tiers au monticule, il a alloué quatre points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Jason Hammel (8-12), qui a concédé sept points dont six mérités et 11 coups sûrs en six manches de travail.