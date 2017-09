Le Bayern Munich remet les pendules à l'heure

Le Bayern Munich, sous pression, a livré son meilleur match de la saison samedi lors de la quatrième journée de Bundesliga en dominant Mayence 4-0 grâce à un doublé de Robert Lewandowski, prenant provisoirement la deuxième place derrière le surprenant promu Hanovre.

Dortmund et Hoffenheim, qui comptaient sept points au soir de la troisième journée, peuvent repasser devant Hanovre (10 pts) dimanche à la différence de buts. Dortmund reçoit Cologne, alors que Hoffenheim accueille le Hertha Berlin.

Thomas Müller, l'enfant chéri de l'Allianz Arena, a ouvert le pointage pour Munich dès la 11e minute, avant que Robben ne fasse le bris à la 23e (2-0). Puis Lewandowski, servi par Müller et par Kimmich, a marqué deux fois aux 50e et 77e minutes.

«Nous avons bien joué dès la première minute et aujourd'hui nous avons mis en pratique ce que nous avions prévu, a dit Lewandowski. Nous avons été moins statiques que lors des matchs précédents, plus flexibles, nous avons bien pris les espaces et quand nous jouons comme ça il est difficile de nous arrêter.»

Avec neuf points, le champion en titre reste évidemment en embuscade, prêt à profiter du moindre faux pas de ses opposants. À condition de se sortir sans dommage d'un délicat déplacement à Schalke mardi soir.

Miné ces derniers jours par des dissensions entre joueurs et encadrement, et par une apparente perte d'autorité de l'entraîneur Carlo Ancelotti sur ses cadres, le Rekordmeister a enfin livré samedi une prestation digne de ses ambitions et de nature à ramener le calme, au moins pour un temps.