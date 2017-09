La séquence victorieuse des Cubs se poursuit

Les Cubs ont signé une cinquième victoire consécutive, samedi, à Chicago, où ils se sont imposés 4-1 face aux Cardinals de St. Louis.

Albert Almora fils a produit deux points pour l’équipe locale, grâce à un simple et un double. Le voltigeur des Cubs a frappé trois coups sûrs en quatre présences au bâton.

Ian Happ, avec un simple, et Addison Russell, avec son 11e circuit de la saison, ont produit les autres points des favoris de la foule.

Matt Carpenter a inscrit l’unique point des Cardinals, en huitième manche, grâce à sa 20e longue balle de la campagne.

Kyle Hendricks (7-5) a été le lanceur gagnant. En sept manches et deux tiers sur la butte, il a accordé un point, six coups sûrs et un but sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Wade Davis a quant à lui signé son 30e sauvetage de la saison.

La défaite est allée à la fiche de Michael Wacha (12-8), qui a concédé trois points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches et deux tiers.