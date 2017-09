GP de Singapour: journée difficile pour Lance Stroll; la pôle à Sebastian Vettel

Le Québécois Lance Stroll a dû se contenter du 18e chrono lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Singapour, samedi.

Celui-ci a réalisé un chrono de 1 min 44, 728 secondes. Son coéquipier de l’écurie Williams Felipe Massa a pour sa part signé le 17e temps.

La veille, Stroll a pris les 17e et 16e échelons lors des deux séances d’essais libres. L’athlète de 18 ans a conclu au septième rang lors du Grand Prix d’Italie, il y a deux semaines, après être devenu le plus jeune pilote de l’histoire à amorcer une course de la première ligne sur la grille de départ.

L’Allemand Sebastian Vettel s’élancera de la première place dimanche. Le Néerlandais Max Verstappen a été le deuxième plus rapide.

«J’ai crié aussi fort que les partisans, c’était incroyable. Je suis encore sur l’adrénaline. La voiture était super», a souligné Vettel sur le site officiel de la F1.

L’Australien Daniel Ricciardo et l’Allemand Kimi Raikkonen ont pris les troisième et quatrième rangs, respectivement.

De son côté, Lewis Hamilton a complété le top 5.