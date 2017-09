Josh Donaldson s’éclate dans une victoire des Jays

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit trois points en début de huitième manche pour se donner un coussin de cinq points face aux Twins du Minnesota, en route vers une victoire de 7-3, samedi à Minneapolis.

Jose Bautista a claqué un simple qui a permis à ses coéquipiers Ezequiel Carrera et Josh Donaldson de toucher la plaque, avant de voir Kendrys Morales produire lui aussi un point aux dépens du releveur Trevor Hildenberger.

Donaldson a connu une soirée productive dans le rectangle des frappeurs, alors qu’Il a cogné quatre coups sûrs en cinq présences officielles au bâton, dont ses 27e et 28e circuits de la campagne. Au total, il a marqué quatre points.

Morales a terminé la rencontre avec deux points produits, tandis que Justin Smoak a cogné un double productif.

Eddie Rosario a expédié la balle dans les gradins, pour inscrire le premier point des favoris locaux au tableau lors du cinquième tour au bâton. Eduardo Escobar a également étiré les bras en solo, en huitième manche.

Marco Estrada a bien fait pour les Jays. Le partant n’a permis que trois coups sûrs et un but sur balles en huit manches au monticule. En relève, Matt Dermody n’a donné qu’une frappe en lieu sûr pour conclure la rencontre, en neuvième.

Alors qu’il entamait la rencontre au monticule pour les Twins, Adalberto Mejia (4-6) a alloué trois points et cinq coups sûrs en seulement trois manches.

Les deux formations croiseront le fer pour une quatrième et dernière fois, dimanche. Joe Biagini, pour les Jays, et Kyle Gibson, pour les Twins, devraient entamer cette rencontre sur la butte.

Avec cette victoire, la formation canadienne a par ailleurs réduit l’écart dans la course aux éliminatoires, accusant sept matchs et demi de retard sur les Twins et la dernière place donnant accès au tournoi.