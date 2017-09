Joe Thornton en grande forme

Opéré au genou en avril dernier, l’attaquant des Sharks de San Jose Joe Thornton entame le camp d’entraînement de son équipe au sommet de sa forme.

Celui-ci a confié qu’il était rétabli à 100 % et qu’il se sentait bien sur la glace.

«J’ai fait beaucoup de réhabilitation cet été. Le genou va bien pour être honnête. Je me sens vraiment bien», a-t-il mentionné au NHL.com.

L’athlète de 38 ans s’est déchiré les ligaments croisé antérieur et médial collatéral dans un match contre les Canuks de Vancouver, le 2 avril. Cela ne l’a pas empêché de participer aux séries éliminatoires, mais l’équipe californienne a été éliminée en six matchs au premier tour par les Oilers d’Edmonton.

«Jumbo est un des athlètes les plus uniques que j’ai vus dans ma vie, et je ne parle pas seulement des joueurs de hockey, a souligné le directeur général des Sharks, Doug Wilson. Personne n’aime plus son sport que Joe Thornton. Les efforts qu’il a mis dans sa remise en forme et sa réhabilitation sont une source d’inspiration pour tout le monde au sein de l’organisation. Il serait prêt à amorcer la saison dès demain.»

Un joueur respecté

Le joueur de centre Logan Couture ne cesse d’être impressionné par son coéquipier. Il voue un très grand respect à Thornton, qui est maintenant âgé de 38 ans. Et ce respect se fait sentir à travers la ligue.

«Je n’arrivais pas à le croire sur le coup. Je crois qu’il patinait trois jours après sa blessure, a-t-il expliqué. C’est incroyable et tous les joueurs de la LNH à qui je parle n’en reviennent toujours pas. Normalement, un joueur va rater six ou sept semaines avec une telle blessure.»

L’ancien des Bruins de Boston a obtenu 50 points en 79 rencontres l’an dernier. Il en avait récolté 82 lors de la saison précédente.