Impact: pas de place à l'erreur

L'Impact de Montréal croisera le fer, samedi soir, face au Minnesota United FC dans un match que le onze montréalais ne peut se permettre d'échapper.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Avec sept matchs à jouer, les hommes de Mauro Biello accusent cinq points de retard sur les Red Bulls de New York, qui occupent présentement la sixième place dans l'Association de l'Est et la dernière donnant accès aux séries éliminatoires.

Le Bleu-Blanc-Noir tentera ainsi de mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives.

De son côté, le Minnesota United FC moisit dans les bas-fonds du classement de l'Association de l'Ouest, en raison d'une récolte de 26 points en 27 matchs. Il n'a remporté qu'une seule victoire à l'étranger cette saison.

Le Minnesota United FC a disputé un duel mercredi à Vancouver, où il s'est incliné 3-0 devant les Whitecaps.