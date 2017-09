Didi Gregorius fait encore mal aux Orioles

Didi Gregorius a lancé le bal avec un circuit de trois points en troisième manche, et les Yankees ont facilement vaincu les Orioles de Baltimore au compte de 9-3, samedi à New York.

Gregorius a connu un fort match, frappant trois coups sûrs et croisant le marbre autant de fois. Son coéquipier Greg Bird a fait mal aux Orioles lors de la quatrième manche, claquant lui aussi une longue balle bonne pour trois points.

Le joueur de premier but a maintenant expédié cinq balles dans les gradins, cette saison.

Todd Frazier a également étiré les bras dans la victoire, étant à l’origine de deux points. Jacoby Ellsbury a produit l’autre point des Bombardiers du Bronx.

Le partant Jordan Montgomery (8-7) a connu une excellente rencontre. Il n’a permis que quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches, tout en retirant six adversaires sur des prises.

Jeremy Hellickson (8-10) a quant à lui alloué six points, quatre frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en trois manches sur la butte.

La recrue Austin Hays a permis aux visiteurs d’éviter le blanchissage, lorsqu’il a cogné sa première longue balle en carrière pour inscrire deux points lors du neuvième tour au bâton. Il a été précédé au marbre par le joueur d’arrêt-court J.J. Hardy.

Alors qu’il était appelé en relève pour mettre fin à la rencontre, Chasen Shreve a permis trois points au total, laissant notamment les buts remplis pour son successeur Giovanny Gallegos avec un retrait à faire.

Il s’agit d’une quatrième victoire de suite pour les Yankees. Les Orioles obtiendront une dernière chance d’éviter le balayage, dimanche. La formation du Maryland, qui n’a remporté qu’une seule de ses 10 dernières parties, compte maintenant 10 matchs et demi de retard sur les Yankees.