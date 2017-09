David Schlemko s’absente à l’entraînement des Canadiens

Blessé à une main, David Schlemko s’est absenté à l’entraînement des Canadiens de Montréal, samedi.

Le cas du défenseur sera évalué quotidiennement.

Les Canadiens ont acquis Schlemko des Golden Knights de Las Vegas en juin, au lendemain de sa réclamation lors du repêchage d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH) en provenance des Sharks de San Jose.

L’arrière albertain de 30 ans a transporté ses bagages chez cinq équipes depuis son départ des Coyotes de l’Arizona lors de la saison 2014-2015 : il s’agit des Stars de Dallas, des Flames de Calgary, des Devils du New Jersey, des Sharks et maintenant du CH.



Schlemko a récolté 18 points en 62 rencontres la saison dernière, en plus d’ajouter deux buts et une aide en six rencontres éliminatoires à San Jose.



Les formations des Canadiens au camp d’entraînement



Équipe A



Attaquants

Alex Galchenyuk – Phillip Danault – Brendan Gallagher

Jacob De La Rose – Michael McCarron – Martin Reway

Jérémy Grégoire – Daniel Audette – Byron Froese

Paul Byron – Torrey Mitchell – Andrew Shaw



Défenseurs

Karl Alzner – Jeff Petry

Jakub Jerabek – Brett Lernout

Tom Parisi – Zach Redmond

Éric Gélinas – Noah Juulsen



Gardiens

Carey Price

Charlie Lindgren

Antoine Samuel

Équipe B



Attaquants

Max Pacioretty - Jonathan Drouin – Ales Hemsky

Charles Hudon – Tomas Plekanec – Artturi Lehkonen

Andreas Martinsen/Thomas Ebbing – Peter Holland – Nikita Scherbak

Daniel Carr – Markus Eisenschmid – Chris Terry/Antoine Waked

Défenseur

Victor Mete – Shea Weber

Jordie Benn - Mark Streit

Joe Morrow – Brandon Davidson

Matt Taormina – Simon Bourque/Stefan Leblanc

Gardiens

Al Montoya

Zachary Fucale

Michael McNiven