Craig Anderson honore sa femme sur son masque

Le gardien des Sénateurs d'Ottawa Craig Anderson a présenté son nouveau masque, qu'il portera en 2017-2018.

Il a décrit chaque parcelle de son masque sur son site web, qui rend notamment hommage à sa femme et ses enfants.

La famille Anderson a vécu des moments difficiles l'an dernier alors que Nicholle a combattu un cancer.

Voyez quelques images du masque ci-dessous et encore plus sur le site web d'Anderson.

New mask is in! Testing it out on the ice tomorrow but #GoldCage is killing it - more pics on insta: https://t.co/GRgVKZcmAO @NHL #sensarmy pic.twitter.com/x9Ts24vxum