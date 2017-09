Coupe Davis: la France remporte le double et mène 2-1 devant la Serbie

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont dominé la paire serbe composée de Nenad Zimonjic et de Filip Krajinovic en trois manches (6-1, 6-2, 7-6 (3)) et permis à la France de mener 2-1 en demi-finale de Coupe Davis, samedi à Villeneuve-d'Ascq.

Jo-Wilfried Tsonga tentera d'offrir le point de la victoire à son camp dimanche face au 80e joueur mondial, Dusan Lajovic, qui a créé la surprise vendredi face à Lucas Pouille.

L'autre demi-finale oppose la Belgique à l'Australie.

Plus de détails suivront.