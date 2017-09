EN DIRECT: demi-finales de la Coupe Banque Nationale

Le PEPS de l’Université Laval est le théâtre, aujourd'hui, des demi-finales de la Coupe Banque Nationale, à Québec.

L’Allemande Tatjana Maria, quatrième favorite et 58e joueuse au monde, croise le fer avec la Belge Alison van Uytvanck, septième tête de série et 98e au classement de la WTA. Ce duel est en cours.

Puis, la Tchèque Lucie Safarova, première favorite et 33e joueuse mondiale, affrontera la Hongroise Timea Babos, troisième tête de série et 63e au monde. Cette rencontre sera présentée dès 13h, ou après le match entre Maria et Van Uytvanck, à TVA Sports 2.

Maria s’est frayée un chemin assez aisément jusqu’en demi-finales, n’échappant aucune manche et triomphant de la Hongroise Fanny Stollar (235e) et des Américaines Grace Min (200e) ainsi que Sach Vickery (134e).

De son côté, Van Uytvanck a remporté une longue bataille contre la Canadienne Carol Zhao (241e) au premier tour avant de triompher de la Néo-Zélandaise Marina Erakovic (174e) avant de prendre la mesure de l’Américaine Caroline Dolehide (161e).

Safarova, elle aussi, n’a pas échappé de manches depuis le début de la compétition, l’emportant devant les Américaines Anna Tatishvili (644e), Sofia Kenin (112e), seulement âgée de 18 ans, et de sa compatriote Lucie Hradecka (166e).

Finalement, Babos a remporté ses deux premiers matchs en trois manches, devant l’Américaine Jamie Loeb (149e) et la Britannique Naomi Brady (135e). Puis en quarts de finale, la Hongroise a défait facile la Québécoise Françoise Abanda (122e), 6-3 et 6-2.