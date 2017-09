Condensé de jeune éclat canadien

Regardez cette photo et vous y trouverez tout ce que l’Ontario a produit de mieux ces dernières années.

L’attaquant Connor McDavid et le défenseur Darnell Nurse, deux jeunes vedettes des Oilers dans la Ligue nationale de hockey (LNH), ont offert leur soutien à Denis Shapovalov à Edmonton samedi avant la suite de la rencontre du Canada contre l’Inde en barrage du Groupe mondial de la Coupe Davis de Tennis.

Nurse, McDavid - sacré joueur par excellence dans la LNH la saison dernière - et Shapovalov, grande sensation canadienne des derniers mois dans le tennis professionnel, sont tous originaires de l’Ontario.

Canadian Powerhouse ��������



Great seeing @cmcdavid97 and @drtwofive support @denis_shapo at Davis Cup on Friday. #GoCanada pic.twitter.com/7x1PrJQq0F