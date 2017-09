Bianca Andreescu et Carson Branstine passent en finale du double

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Carson Branstine ont accédé à la finale du double féminin de la Coupe Banque Nationale, samedi après-midi, à Québec.

En demi-finale, Andreescu et Branstine ont pris la mesure de l’Américaine Irina Falconi et à sa partenaire hongroise Fanny Stollar en deux manches 7-6 (6) et 6-4.

Les deux Canadiennes de 17 ans, qui ont bénéficié d’un laissez-passer des organisateurs du tournoi pour le tableau principal en double, se sont imposées en 1 h 22 min.

Vendredi, en quart de finale, elles avaient surpris les deuxièmes favorites de l’épreuve, les Tchèques Lucie Hradecka et Barbora Krejcikova, en trois manches de 4-6, 6-3 et 10-7.

Dimanche après-midi, en ronde ultime, elles se mesureront aux premières favorites, la Hongroise Timea Babos et sa coéquipière slovaque Andrea Hlavackova.

Plus tôt en journée, Babos participera à la grande finale en simple, où elle sera opposée à la Belge Alison Van Uytvanck.