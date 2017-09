Alexander Radulov s’attend à faire des «dommages»

Alexander Radulov croit en la possibilité de soulever la coupe Stanley avec sa nouvelle équipe, les Stars de Dallas.

Sans l’attaquant russe, les Stars ont raté les séries éliminatoires la saison dernière. En Radulov, la formation texane a ajouté une autre arme redoutable à son arsenal déjà garni de Jamie Benn et de Tyler Seguin.

Justement, l’ancien ailier des Canadiens acquis sur le marché des joueurs autonomes croit que le succès des Stars résidera dans un meilleur sens des responsabilités défensives.

«Je pense qu’on peut gagner la coupe Stanley, a statué "Radu" en marge de la rentrée des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Si tout le monde est en santé, nous pouvons faire des dommages.

«Tout le monde sait que nous avons une bonne attaque. Maintenant, nous devons bien jouer défensivement.»

Radulov, Methot and Bishop. The newest additions to the Dallas Stars roster give their thoughts on this year's team and expectations. pic.twitter.com/L0Mh1XBxTr