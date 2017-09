Une manche suffit aux Cubs face aux Cardinals

Les Cubs ont inscrit sept points en sixième manche pour finalement s’imposer par la marque de 8-2 face aux Cardinals de St. Louis, vendredi après-midi, à Chicago.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour les Cubs, qui sont toujours en tête de la section Centrale de la Ligue nationale devant les Brewers de Milwaukee.

Kris Bryant et Ian Happ ont chacun produit deux points dans la victoire.

Bryant a ouvert la marque pour l’équipe locale en quatrième manche avec son 27e circuit de la saison, bon pour un point. Il est revenu à la charge en sixième avec un simple qui a permis à Happ de marquer. Le joueur de troisième but des Cubs a également marqué deux points et frappé trois coups sûrs en quatre présences au bâton.

Pour sa part, Happ a claqué un simple en sixième manche dont Jon Jay et Jason Heyward ont profité pour croiser le marbre.

Alex Avila, Javier Baez, Ben Zobrist et Jay ont produit les autres points des Cubs.

Du côté des Cardinals, Tommy Pham a réussi son 21e circuit de la campagne en première manche. Carlos Martinez a quant à lui poussé Kolten Wong à la plaque avec un simple, en cinquième manche.

Carl Edwards fils (4-4) a été le lanceur gagnant pour les Cubs. En une manche au monticule, il n’a rien alloué aux frappeurs adverses en plus de réaliser un retrait au bâton.

Carlos Martinez (11-11) a encaissé le revers après avoir donné sept points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers. Le lanceur partant des Cardinals a aussi réalisé cinq retraits au bâton.

La série entre les deux formations se poursuivra samedi et dimanche, à Chicago. Michael Wacha et Kyle Hendricks s’affronteront au monticule lors du prochain duel.