Section Atlantique: 8 questions à l’approche des matchs préparatoires

Les camps d’entraînement des différentes équipes de la Ligue nationale de hockey sont officiellement amorcés. À l’approche des premiers matchs préparatoires, plusieurs questions restent en suspens. Premier arrêt, la section Atlantique.

Bruins de Boston: qui jouera avec Zdeno Chara?

Le jeune défenseur Brandon Carlo a passé la majorité de son temps sur la patinoire avec Zdeno Chara, l’an passé. Toutefois, Carlo a subi une commotion cérébrale lors du dernier match de la saison en raison d’une mise en échec d’Alexander Ovechkin.

S’amène maintenant Charlie McAvoy. Le jeune joueur d’arrière a amassé trois aides en six parties éliminatoires aux côtés de Chara, passant en moyenne 26 minutes sur la patinoire.

Misez sur : McAvoy. Il n’a que 19 ans et est déjà projeté comme le futur défenseur numéro 1 de l’équipe.

Sabres de Buffalo: qui évoluera avec Rasmus Ristolainen?

Le directeur général de l’équipe, Jason Botterill, a acquis le défenseur Marco Scandella du Wild du Minnesota cet été. Évoluera-t-il sur la première paire ou sur la deuxième avec Zach Bogosian. Si tel est le cas, Jake McCabe conservera son poste sur la première paire de défense.

Misez sur : Scandella. Ristolainen commet beaucoup de revirements et devrait faire la paire avec un défenseur expérimenté.

Red Wings de Detroit: qui sera le gardien de but numéro 1?

Il n’y avait pas de débat à la fin de la saison 2015-2016. Petr Mrazek était le gardien de but du présent et du futur de l’organisation. Toutefois, Mrazek a connu des difficultés en 2016-2017. En 50 matchs, il a conservé un taux d’efficacité de ,901 et une moyenne de buts alloués de 3,04.

En contrepartie, Jimmy Howard a connu sa meilleure campagne en 2016-2017 avec un taux d’efficacité de ,927 et une moyenne de buts alloués de 2,10.

Misez sur : Howard. Les Wings n’ont pas encore accepté l’idée d’une reconstruction. Ils veulent participer aux séries éliminatoires en cette première saison du Little Ceasar’s Arena. Et ne l’oubliez pas, les Wings ont laissé sans protection Mrazek lors du repêchage d’expansion.

Panthers de la Floride: qui évoluera à l’aile droite sur le 1er trio avec Aleksander Barkov et Jonathan Huberdeau?

Surprenamment, les Panthers ont remercié leurs meilleurs ailiers lors de la saison morte, dont Reilly Smith, Jaromir Jagr et Jonathan Marchessault. Le poste d’ailier droit sur le premier trio est ouvert à Henrik Haapala ou même au premier choix de l’équipe en 2017, Owen Tippett. Mais il est plus plausible de penser à Evgeni Dadonov ou Radim Vrbata pour occuper ce poste.

Misez sur : Dadonov. C’est une question d’argent. Les Panthers ont accordé un contrat de trois ans et 12 millions $ à l’attaquant. Mais il ne bénéficiera peut-être pas d’une patience infinie de la part de l’entraîneur, Bob Boughner.

Canadiens de Montréal: qui sera le joueur de centre du 1er trio?

Marc Bergevin n’aurait pas pu être plus clair sur son vote de non-confiance envers Alex Galchenyuk, qu’il ne voit pas encore comme joueur de centre.

Donc, par défaut, le poste reviendra à Jonathan Drouin, qui est immensément talentueux.

Misez sur : Drouin, évidemment. Il a été annoncé en tant que joueur de centre, mais pas encore comme joueur de centre numéro un. Nous ne pouvons ignorer Phillip Danault.

Sénateurs d’Ottawa: qui prendra la place de Marc Methot dans le top 4 en défense?

Methot était un leader au sein des Sénateurs et le partenaire d’Erik Karlsson. Mais Methot a été sélectionné par les Golden Knights de Vegas, puis échangé aux Stars de Dallas.

Dion Phaneuf et Cody Ceci feront donc partie du top 4 en défense. Que se passe-t-il par la suite? Phaneuf pourrait obtenir une promotion et évoluer aux côtés de Karlsson. Dans un scénario de rêve, le jeune Thomas Chabot pourrait également en faire partie.

Misez sur : Phaneuf. Ce serait un peu redondant de faire évoluer Chabot avec Karlsson, alors que la principale force des deux joueurs est la mobilité. Gardez toutefois un œil sur Fredrik Claesson.

Maple Leafs de Toronto: qui jouera à l’aile gauche sur le premier trio?

Est-ce que ce poste doit revenir à Patrick Marleau? À 37 ans, il est capable de tenir le rythme aux côtés des jeunes Auston Matthews et William Nylander.

Toutefois, Zach Hyman a passé la majorité de la dernière campagne avec Matthews et Nylander. Et Mike Babcock adore Hyman. Ce n’est pas peu dire.

Misez sur: Hyman. Babcock et le directeur général Lou Lamoriello sont de la vieille école et adorent récompenser des joueurs travaillants comme Hyman. Mais au pire, Marleau évoluera avec Nazem Kadri.

Lightning de Tampa Bay: est-ce que Tyler Johnson et Brayden Point seront du top 6 en attaque?

L’an dernier, Johnson et Point, deux joueurs de centre similaires, pivotaient chacun un trio offensif. Toutefois, le retour en santé des gros canons du Lightning, notamment Steven Stamkos, change les données.

Johnson a accepté un contrat de sept récemment alors que Point est perçu comme le futur de l’équipe. Qui choisir?

Misez sur : les deux. Toutefois, Point devrait jouer à l’aile droite. Ces joueurs sont trop bons pour ne pas être utilisés dans des situations offensives. Johnson devrait retrouver Ondrej Palat et Nikita Kucherov alors que Point évoluera avec Stamkos et Alex Killorn.

Pour lire l'article original sur le site de The Hockey News: «Pre-Season Position Battles to Watch: Atlantic Division»