Prêt pour les pros: Mathieu Joseph veut impressionner

Le camp d’entraînement du Lightning revêt une saveur particulière pour Mathieu Joseph, qui entamera selon toute vraisemblance sa carrière professionnelle.

À son troisième camp avec l’équipe qui l’a repêché au quatrième tour (120e au total) en 2015, l’attaquant originaire de Chambly n’est pas dans le même état d’esprit qu’à ses premiers pas.

«C’est sûr que cette année, je veux plus impressionner. L’organisation sait ce que je peux donner. Que ce soit dans les discussions avec les entraîneurs ou la direction, ou lors des entraînements, chaque détail est observé et en sachant que je vais probablement commencer ma carrière professionnelle cette année, je veux faire bonne impression.

«Je me sens plus confortable après trois ans. Je connais mieux les gars et tout le monde me reconnaît. Ça me met dans une meilleure zone de confort, mais en même temps ce confort-là, c’est un peu le danger», a-t-il indiqué.

Grosse saison

Joseph a poursuivi sa progression la saison dernière avec une récolte de 36 buts et 80 points en seulement 54 matchs avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Il s’est par ailleurs fait remarquer au championnat mondial junior avec une récolte de cinq points.

«C’est de la confiance qui rentre et que tu gardes pour un bon moment. J’ai travaillé fort tout l’été en sachant que quand tu commences pro, tu dois tout repartir à zéro. La confiance que j’ai bâtie dans mes deux dernières années junior, je dois l’amener au niveau professionnel», a-t-il expliqué.

Pour l’instant, Joseph n’entend pas essayer de voir trop loin dans l’avenir.

«J’y vais un peu au jour le jour. Dans un camp, tu ne peux pas établir des objectifs à trop long terme. Il faut juste se donner au maximum et saisir ta chance quand elle se présente. On ne sait jamais ce qui peut se produire, il y a toujours des surprises.»