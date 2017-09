Nationals-Dodgers: des titans dans des directions opposées

Les Dodgers de Los Angeles et les Nationals de Washington sont les deux meilleures formations de la Ligue nationale. Vendredi soir, les deux formations croiseront le fer au Nationals Park.

Le duel sera présenté dès 19h à TVA Sports.

Les Nationals (89-57) se sont récemment assurés du championnat de la Section Est de la Nationale. Les hommes de Dusty Baker possèdent actuellement 21 matchs d’avance sur leurs plus proches poursuivants, les Marlins de Miami (68-78).

À leurs 10 derniers matchs, les Nationals ont remporté sept victoires et subi trois défaites.

Les Dodgers (94-52), de leur côté, vivent certaines difficultés. À un certain moment, plusieurs croyaient que la formation californienne serait en mesure de battre le record pour le plus grand nombre de victoires en une saison, qui est de 116 (Cubs de Chicago de 1906 et Mariners de Seattle de 2001).

Toutefois, les choses se sont drôlement compliquées au cours des dernières semaines. En effet, les Dodgers ont subi 11 défaites consécutives du 2 au 11 septembre. Ils ont cependant remporté leurs deux dernières sorties, face aux Giants de San Francisco.

L’excellent Alex Wood (14-3) sera au monticule pour les Dodgers. Il fera face à Edwin Jackson (5-5).