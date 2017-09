Les Dodgers blanchissent les Nationals

Les Dodgers de Los Angeles ont effectué une poussée de cinq points en deuxième manche, en route vers un gain de 7-0 sur les Nationals, vendredi à Washington.

Justin Turner a frappé son 20e circuit de la campagne dès la manche initiale. Yasiel Puig et Corey Seager ont expulsé un tir par-dessus la clôture dès la manche suivante.

Seager a terminé la rencontre avec trois points produits, alors que Puig a obtenu deux coups sûrs.

Alex Wood (15-3) a signé son 15e gain de l’année. L’artilleur a donné seulement trois coups sûrs et un but sur balles en six manches, retirant huit rivaux sur des prises.

Le revers est allé au dossier d’Edwin Jackson (5-6), qui a été victime de sept points, six coups sûrs et deux passes gratuites en deux manches et un tiers.

Les perdants n’ont totalisé que quatre coups sûrs.