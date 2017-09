Les Bucs prêts à piller

Pour les Buccaneers de Tampa Bay, l’avenir est maintenant. Tandis que de jeunes joueurs devraient poursuivre leur ascension, de bons vétérans se sont greffés au noyau de l’équipe, qui a tout pour gravir rapidement les échelons.

Sans rêver immédiatement du Super Bowl, les Bucs ont progressé depuis l’arrivée en poste du quart-arrière Jameis Winston, en 2015.

Si celui qui amorce sa troisième saison poursuit le moindrement sur sa lancée, les pirates pourraient même entamer plus tôt que prévu un pillage les conduisant éventuellement vers l’élite de leur division et de leur conférence.

La grande question est de savoir à quel point Winston pourra limiter les coûteux revirements qui le caractérisent depuis ses années universitaires. L’an dernier, il a été victime de 18 interceptions, le deuxième plus haut total parmi les quarts-arrières partants.

Dans son cas, c’est un peu la rançon de la gloire en raison de son style frondeur et agressif qui rapporte aussi beaucoup, en contrepartie, à son attaque.

L’ajout du receveur DeSean Jackson et de l’ailier rapproché OJ Howard devrait toutefois ouvrir la défensive et laisser un minimum d’air à sa cible de choix, Mike Evans.

Un secret bien gardé

Si les Bucs ont de bonnes chances de sortir de l’ombre après neuf saisons sans prendre part aux séries, c’est aussi en raison d’une défensive qui demeure plutôt méconnue.

Durant la première moitié de la dernière campagne, cette unité concédait 29 points et 399 verges par match. Ces chiffres désastreux ont été réduits à des moyennes plus que respectables de 17 points et 337 verges par rencontre en deuxième moitié. Ce n’est pas un hasard si l’équipe a remporté six de ses huit derniers matchs.

Mis à part le plaqueur Gerald McCoy, maintenant reconnu comme l’un des plus dominants à sa position, cette défensive besogne sous le radar, une situation appelée à changer.

La grande lacune la saison dernière résidait à la position de maraudeur et les Bucs pourraient avoir réalisé un coup fumant avec l’embauche de TJ Ward, récemment remercié par les Broncos.

À Denver, il amenait non seulement une présence physique intimidante qui forçait les receveurs adverses à réfléchir avant de s’aventurer sur son territoire, mais il était aussi un leader apprécié dans le vestiaire. Une équipe jeune comme les Bucs bénéficiera de son apport.

Le constat est le même pour le vétéran plaqueur Chris Baker, un ancien des Redskins qui complétera un duo tout en puissance avec McCoy.

D’autres jeunes comme Lavonte David, Kwon Alexander, Vernon Hargreaves et Noah Spence devraient aussi sonner la charge.

Face aux Bears

Les Bucs démontreront rapidement si leur potentiel peut devenir réalité face aux Bears. L’ancien quart de Tampa, Mike Glennon, connaît bien la défensive qui lui fera face, ce qui n’est pas un détail anodin.

Toutefois, mis à part les deux dangereux porteurs à qui il remettra le ballon, Glennon est plutôt démuni de munitions.