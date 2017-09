Le temps des expériences

Publié aujourd'hui à 16h18

Mis à jouraujourd'hui à 16h28

L'un des grands sujets de l'été 2017 aura été de prédire qui sera le partenaire de Shea Weber pour amorcer la saison 2017-2018.



Karl Alzner, David Schlemko, Jeff Petry, Jordie Benn, Mark Streit, Joe Morrow, Jakub Jerabek. Non, c'est plutôt Victor Mete qui a eu cet honneur lors de la première journée sur la glace au camp des Canadiens, vendredi. Nous avons tous été surpris. Vous aussi, j'en suis convaincu.



Victor qui? Victor Mete.



Encore d'âge junior, l'Ontarien est un petit défenseur de 5 pieds 9 pouces et 184 livres qui a été un choix de 4e ronde en 2016. Il est reconnu comme un défenseur agile qui est capable de transporter la rondelle et d'appuyer l'attaque. Plusieurs aiment le comparer à Samuel Girard, des Cataractes de Shawinigan.



Va-t-il amorcer la saison à Montréal? Un instant.



Claude Julien est en mode expérience. Âgé de 19 ans, Mete représente le style de défenseur recherché par les dirigeants pour jouer avec Weber. Mais a-t-il la maturité, le calme et la force physique nécessaire pour accomplir cette tâche colossale?



La logique veut que Mete retourne dans la Ligue de l'Ontario, mais Julien et la haute direction aiment ce que Mete a accompli depuis l'an dernier. «On veut le mettre dans une position pour bien l'évaluer.»



C'est de bonne guerre.



Mete a un bel avenir devant lui. Il pourrait notamment se retrouver avec l'équipe canadienne junior à Noël prochain.



On verra bien combien de temps l'expérience durera.



Hemsky sur le premier trio



Une autre surprise fut celle de voir Ales Hemsky sur le premier trio avec Max Pacioretty et Jonathan Drouin. Âgé de 34 ans, le Tchèque a été limité à seulement 15 matchs l'an dernier en raison d'une blessure.



Hemsky a toujours été reconnu pour son flair offensif, mais sa production est à la baisse depuis maintenant plusieurs saisons. Il n'est plus le joueur qui a déjà récolté 77 points en une saison. On verra.



C'est une autre expérience tentée par Claude Julien.



Mais attendons avant de tirer des conclusions à la suite de la journée de vendredi quant aux trios et aux duos de défenseurs.



«Ne tenez rien pour acquis. J'ai d'autres d'options», a dit Julien lors de son point de presse.



Il reste encore huit matchs préparatoires et encore 20 jours avant le premier match de la saison régulière des Canadiens.