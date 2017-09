«Le meilleur scénario» -Karl Gélinas

«Après avoir gagné cinq années d’affilée et d’avoir été privé de telles célébrations pendant quelques saisons, on se rappelle comment c’est agréable de remporter un championnat», a déclaré Karl Gélinas.

Lanceur partant des Capitales de Québec lors de la victoire décisive de 9-3 face aux Boulders de Rockland jeudi soir au stade Canac, Gélinas réagissait ainsi au septième championnat des séries éliminatoires dans l’histoire du club.

«Puis, c’est le meilleur scénario quand on le gagne devant nos fans. Nous venons de mettre notre estampe sur la saison 2017. Je joue pour les Capitales depuis onze ans et je suis convaincu que cette édition alignait le groupe le plus complet. Nous avions tous les atouts pour connaître du succès.»

Âgé de 34 ans, Gélinas qui occupait les rôles de partant et d’instructeur de lanceurs cette saison, n’entend pas réorienter sa carrière. On le verra sur le monticule en mai prochain!

«Je ne songe aucunement à la retraite. Je trippe encore à jouer au baseball et j’ai la chance de jouir d’une souplesse à mon travail afin de poursuivre ma carrière.»

Actif pour une troisième saison à Québec, le voltigeur Kalian Sams savourait également ce triomphe.

«J’ai maintes fois entendu parler que cette organisation avait remporté cinq championnats consécutifs. J’avais hâte de me joindre à ce groupe de gagnants et je suis bien heureux d’avoir contribué à la conquête de ce championnat.»