Le fils d’un boxeur frappe son adversaire à la pesée

Le fils de Billy Joe Saunders a frappé le prochain adversaire de son père Willie Monroe Junior lors de la pesée officielle des deux pugilistes, vendredi.

Alors que les deux boxeurs prenaient la pose près de la balance, Monroe Junior a flatté les cheveux du fils de son adversaire.

Le garçon n’a visiblement pas apprécié si bien qu’il a répliqué avec un coup de poing bien placé et un coup de pied.

