Tout a changé pour Phillip Danault.

Le jeune attaquant avait amorcé la dernière saison sur le quatrième trio, après avoir nourri durant le camp d'entraînement la simple ambition de se tailler un poste. Le Québécois a finalement disputé les dernières séries éliminatoires au centre de la première unité, rien de moins.

Inutile de préciser que l'enjeu n'est plus du tout le même cette année.

«Ma confiance est beaucoup plus élevée, a-t-il confirmé. Dans le bon sens, c’est-à-dire pas trop. Je connais mes capacités je crois que je me suis [encore] amélioré cet été.»

Bien qu'il ne soit pas jumelé à Max Pacioretty - du moins pour l'instant -, Danault demeure bien entouré, lui qui se retrouve au milieu d'Alex Galchenyuk et de Brendan Gallagher.

«Ce sont de très bons ailiers. On se complète très bien. Il faudra trouver une chimie durant les matchs hors concours. Je sais que Jo Drouin voulait jouer au centre lui aussi, donc je savais qu’il y aurait un peu de mouvement sur le premier trio. Gally et Chucky, je ne pouvais pas demander mieux,» se réjouit-il.

McCarron dans le vestiaire des ligues de garage

Il n'y a pas à dire, Danault est un modèle à suivre pour quiconque devant obtenir son poste à la sueur de son front.

On peut d'ailleurs facilement dsitinguer les joueurs établis des jeunes tentant de se faire valoir, puisque ces derniers étaient placés dans le vestiaire des joueurs des ligues de garage. Ce groupe inclut le choix de 1er tour en 2013, le géant Michael McCarron.

«Je me sens bien et je suis heureux d’être ici. Je n’avais pas ce même sentiment à ma première année [à jouer dans la LNH en 2015-2016] où j’avais disputé 20 matchs. J’avais l’impression d’en arracher chaque match et je n’étais pas prêt. Cela m’a aidé lors de mon rappel la saison dernière. J’ai appris de ces matchs et je devrai montrer que j’ai encore progressé.»

On retrouvait également dans le vestiaire de ces joueurs ayant tout à prouver le défenseur québécois Éric Gélinas, qui a signé un essai professionnel avec l’équipe. Son objectif est clair.



«Je viens ici avec la mentalité de voler la job de quelqu’un,» a-t-il expliqué sans détour.

À noter que le camp d'entraînement de l'espoir Jeremiah Addison (choix de 7e tour, 207e au total en 2015) est déjà terminé, car il devra subir une opération à l'épaule.