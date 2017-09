Josh Donaldson fait la différence

Josh Donaldson a produit deux points dont celui de la victoire pour les Blue Jays de Toronto, qui se sont imposés 4-3 face aux Twins du Minnesota, vendredi soir, à Minneapolis.

Le joueur de troisième but des Jays a d’abord réussi son 26e circuit de la saison, en sixième manche, pour réduire l’avance des Twins à un point.

Alors que les deux formations étaient à égalité 3-3 en septième manche, Donaldson a poussé Russell Martin au marbre grâce à un simple.

Quant à Martin, il a produit le point égalisateur plus tôt dans la manche grâce à un double qui a permis à Kevin Pillar de marquer.

Plus tôt dans la rencontre, en cinquième manche, Pillar avait ouvert la marque pour les visiteurs en claquant son 16e circuit de la saison.

Du côté des Twins, Brian Dozier s’est illustré en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture pour une 31e fois depuis le début de la campagne.

Joe Mauer, avec un ballon-sacrifice, et Chris Gimenez, avec un simple, avaient produit les deux premiers points des favoris de la foule en troisième et en quatrième manches.

J.A. Happ (9-10) a enregistré la victoire. En six manches et un tiers au monticule, le partant des Jays a alloué trois points, sept coups sûrs et un but sur balles. Il a également retiré un frappeur sur des prises.

Pour sa part, Roberto Osuna a signé son 36e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Bartolo Colón (6-13), qui a concédé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail.

Le troisième match d’une série de quatre entre les deux formations sera disputé samedi, à Minneapolis. Marco Estrada et Adalberto Mejía seront les lanceurs partants.