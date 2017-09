Jared Crick opéré au dos

Les Broncos de Denver pourraient être privés des services du joueur de ligne défensif Jared Crick pour une longue période, ce dernier ayant subi une intervention chirurgicale au dos.

Le réseau NFL Network a rapporté l’information, vendredi.

Crick n’a pas pris part au premier match de la saison en raison d’un mal de dos.

L’ailier défensif en est à sa sixième saison dans la NFL et sa deuxième avec les Broncos. Il a cumulé 53 plaqués, trois sacs du quart, six passes rabattues et deux échappés provoqués au cours de la dernière campagne.

Crick a été un choix de quatrième ronde, la 126e sélection au total des Texans de Houston, lors du repêchage de la NFL en 2012.