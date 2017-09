James Neal veut être un leader avec Vegas

James Neal s’est dit heureux d’entamer la saison avec la nouvelle concession d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Golden Knights de Vegas, avec qui il aura la chance d’être l’un des joueurs-clés cette saison.

Le vétéran de 30 ans, qui doit encore attendre deux à quatre semaines avant de se remettre complètement de son opération à la main, s’est dit prêt à prendre un rôle de leader avec la nouvelle formation.

«C’est Las Vegas. Il y aura une bonne atmosphère, a commencé par dire Neal, dans des propos repris par le site officiel de la LNH, vendredi. Nous avons un aréna tout neuf pour jouer.»

«J’ai la chance d’être un leader et d’être celui sur qui on peut compter dans plusieurs situations différentes. Je crois que ça m’aide à avancer d’une journée à l’autre et à être excité à l’idée de faire partie de l’aventure.»

Avenir incertain

Neal écoulera cette saison la dernière année prévue à son contrat. Pour l’instant, il est difficile de dire comment se déroulera la campagne des Knights, et encore plus de deviner ce qu’il adviendra de Neal.

Celui qui a marqué au moins 20 buts à chacune de ses neuf saisons dans la LNH pourrait être échangé à une équipe qui vise la coupe Stanley à la date limite des transactions. Il pourrait également parapher une nouvelle entente avec les Knights, ou tester le marché des joueurs autonomes.

Quoi qu'il en soit, Neal, qui a déjà été échangé deux fois au cours de sa carrière, ne s'en fait pas avec ça.

«C’est amusant. Je crois que le fait de pouvoir contrôler les choses que tu peux contrôler, avoir du plaisir à jouer dans la meilleure ligue au monde, la nouvelle équipe, ce sont toutes de bonnes choses.»

«Je vais en profiter, et j’espère que nous allons gagner des matchs et participer à la course pour une place en séries éliminatoires.»