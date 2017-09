Impact: le match de la dernière chance

L’Impact de Montréal affrontera samedi le Minnesota United FC au Stade Saputo. Avec sept matchs à disputer et à cinq points d’une place en séries éliminatoires, les hommes de Mauro Biello doivent absolument remporter la victoire.

L’Impact a encaissé trois revers à ses trois derniers matchs, dont une amère défaite de 1-0 face au Revolution en Nouvelle-Angleterre.

Malgré la série d’insuccès, l’atmosphère était bonne à l’entraînement, vendredi.

«Dans peu de temps, nous saurons si on fait les séries ou pas, a souligné le défenseur Laurent Ciman, après l’entraînement. Il faut être conscient de cela pour rester alerte et avoir cette pression qui nous fait du bien puisque c’est comme cela qu’on peut sortir le meilleur de nous. On a le dos au mur et on se doit de réagir. Ça commence par demain.»

Il faut dire que le Minnesota United FC a joué son dernier match mercredi à Vancouver, face aux Whitecaps, qui s’est terminé par une défaite de 3-0.

«Demain, nous jouons un match à domicile contre une équipe qui a connu des difficultés pendant une majorité de la saison, a continué le gardien Evan Bush. Ils ont disputé un match en milieu de semaine à l’autre bout du pays. Pour nous, c’est impératif de l’emporter.»

Le Minnesota United FC pointe au 10e rang de l’Association de l’Ouest, en raison d’une récolte de 26 points en 27 matchs depuis le début de la saison.

De son côté, l’Impact est septième au classement de l’Association de l’Est.